Vivez Les Quatre Saisons de Vivaldi comme jamais auparavant !

Avec ce concert immersif, l’œuvre prend une dimension nouvelle. Installé au cœur de la salle, vous êtes enveloppés par des images qui se déploient tout autour de vous et prolongent la musique, comme un paysage en mouvement.

Au fil des saisons, les murs s’animent et vous plongent dans l’atmosphère de Venise : un printemps éclatant, un été vibrant et orageux, un automne festif, un hiver saisissant.

Les instrumentistes interprètent Vivaldi avec virtuosité et intensité, offrant une expérience multisensorielle unique. Entendre, voir et ressentir Vivaldi devient alors un voyage poétique à travers les saisons et les canaux de Venise, où la ville elle-même semble s’éveiller et vibrer sous vos yeux.

PROGRAMME

VIVALDI · Les Quatre Saisons

Durée : 1h (sans entracte)

DISTRIBUTION

Solistes de l’Orchestre Colonne

En partenariat avec l’Ecole Gobelins Paris

Une expérience unique où les murs de la salle Colonne prendront vie et vous emmèneront à Venise pour une immersion totale des quatre saisons de Vivaldi.

Du samedi 13 mars 2027 au dimanche 14 mars 2027 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h30

payant

30€ / 10€ (réduit)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-13T16:00:00+01:00

fin : 2027-03-14T18:30:00+01:00

Date(s) : 2027-03-13T15:00:00+02:00_2027-03-13T16:00:00+02:00;2027-03-13T16:30:00+02:00_2027-03-13T17:30:00+02:00;2027-03-14T15:00:00+02:00_2027-03-14T16:00:00+02:00;2027-03-14T16:30:00+02:00_2027-03-14T17:30:00+02:00

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

https://www.orchestrecolonne.fr/les-quatre-saisons-comme-a-venise/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



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