Concert immersif « Les Quatre saisons comme à Venise » Salle Colonne Paris
Concert immersif « Les Quatre saisons comme à Venise » Salle Colonne Paris samedi 13 mars 2027.
Vivez Les Quatre Saisons de Vivaldi comme jamais auparavant !
Avec ce concert immersif, l’œuvre prend une dimension nouvelle. Installé au cœur de la salle, vous êtes enveloppés par des images qui se déploient tout autour de vous et prolongent la musique, comme un paysage en mouvement.
Au fil des saisons, les murs s’animent et vous plongent dans l’atmosphère de Venise : un printemps éclatant, un été vibrant et orageux, un automne festif, un hiver saisissant.
Les instrumentistes interprètent Vivaldi avec virtuosité et intensité, offrant une expérience multisensorielle unique. Entendre, voir et ressentir Vivaldi devient alors un voyage poétique à travers les saisons et les canaux de Venise, où la ville elle-même semble s’éveiller et vibrer sous vos yeux.
PROGRAMME
VIVALDI · Les Quatre Saisons
Durée : 1h (sans entracte)
DISTRIBUTION
Solistes de l’Orchestre Colonne
En partenariat avec l’Ecole Gobelins Paris
Une expérience unique où les murs de la salle Colonne prendront vie et vous emmèneront à Venise pour une immersion totale des quatre saisons de Vivaldi.
Du samedi 13 mars 2027 au dimanche 14 mars 2027 :
samedi, dimanche
de 15h00 à 16h00
samedi, dimanche
de 16h30 à 17h30
payant
30€ / 10€ (réduit)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-13T16:00:00+01:00
fin : 2027-03-14T18:30:00+01:00
Date(s) : 2027-03-13T15:00:00+02:00_2027-03-13T16:00:00+02:00;2027-03-13T16:30:00+02:00_2027-03-13T17:30:00+02:00;2027-03-14T15:00:00+02:00_2027-03-14T16:00:00+02:00;2027-03-14T16:30:00+02:00_2027-03-14T17:30:00+02:00
Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
https://www.orchestrecolonne.fr/les-quatre-saisons-comme-a-venise/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne
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