Concert In Out Vernon
Concert In Out Vernon samedi 30 mai 2026.
Vernon
Concert In Out
Restaurant L’inavoué. Hôtel Le Normandy Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le groupe In-Out est de retour pour enflammer la scène ! Préparez-vous à une soirée explosive entre pépites Pop-Rock et rythmes Funk. Leur mission vous faire vibrer dans la bonne humeur ! .
Restaurant L’inavoué. Hôtel Le Normandy Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Concert In Out
L’événement Concert In Out Vernon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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