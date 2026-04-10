Vernon

Concert In Out

Restaurant L’inavoué. Hôtel Le Normandy Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le groupe In-Out est de retour pour enflammer la scène ! Préparez-vous à une soirée explosive entre pépites Pop-Rock et rythmes Funk. Leur mission vous faire vibrer dans la bonne humeur ! .

Restaurant L’inavoué. Hôtel Le Normandy Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert In Out

L’événement Concert In Out Vernon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération