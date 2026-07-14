Concert intimiste Paris 17 Feuille Blanche, Café Noir Paris

Informations pratiques

Concert acoustique, jam session, exposition, rencontre artistique, soirées jeux ou événement festif : chaque rendez-vous est pensé pour vous permet de rencontrer les artistes ainsi que de favoriser les échanges dans une ambiance conviviale et à taille humaine.

Loin des grandes salles de spectacle et de concert, nous privilégions la proximité avec les artistes et les moments de partage. Ici, on peut écouter un concert autour d’une citronnade maison, d’une bière artisanale, découvrir un nouvel artiste, discuter avec les musiciens après leur prestation ou simplement profiter d’une soirée différente entre amis.

Vous habitiez les Batignolles, Paris 17 ou les quartiers voisins, nous vous accueillons avec grand plaisir pour un concert, moment culturel et convivial.

Vous cherchez un concert aux Batignolles, une sortie culturelle à Paris 17 ou simplement un lieu chaleureux pour écouter de la musique live ? Feuille Blanche Café Noir propose toute l’année une programmation culturelle intimiste au cœur du quartier des Batignolles.

Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 31 juillet 2027 :

jeudi

de 19h00 à 21h00

payant

1 consommation minimum par personne

Participation libre au chapeau pour les artistes (5 euros minimum).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T22:00:00+02:00

fin : 2027-07-30T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T19:00:00+02:00_2026-09-03T21:00:00+02:00;2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00;2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00;2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T21:00:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00;2026-10-22T19:00:00+02:00_2026-10-22T21:00:00+02:00;2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T21:00:00+02:00;2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T21:00:00+02:00;2026-11-12T19:00:00+02:00_2026-11-12T21:00:00+02:00;2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T21:00:00+02:00;2026-11-26T19:00:00+02:00_2026-11-26T21:00:00+02:00;2026-12-03T19:00:00+02:00_2026-12-03T21:00:00+02:00;2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T21:00:00+02:00;2026-12-17T19:00:00+02:00_2026-12-17T21:00:00+02:00;2026-12-24T19:00:00+02:00_2026-12-24T21:00:00+02:00;2026-12-31T19:00:00+02:00_2026-12-31T21:00:00+02:00;2027-01-07T19:00:00+02:00_2027-01-07T21:00:00+02:00;2027-01-14T19:00:00+02:00_2027-01-14T21:00:00+02:00;2027-01-21T19:00:00+02:00_2027-01-21T21:00:00+02:00;2027-01-28T19:00:00+02:00_2027-01-28T21:00:00+02:00;2027-02-04T19:00:00+02:00_2027-02-04T21:00:00+02:00;2027-02-11T19:00:00+02:00_2027-02-11T21:00:00+02:00;2027-02-18T19:00:00+02:00_2027-02-18T21:00:00+02:00;2027-02-25T19:00:00+02:00_2027-02-25T21:00:00+02:00;2027-03-04T19:00:00+02:00_2027-03-04T21:00:00+02:00;2027-03-11T19:00:00+02:00_2027-03-11T21:00:00+02:00;2027-03-18T19:00:00+02:00_2027-03-18T21:00:00+02:00;2027-03-25T19:00:00+02:00_2027-03-25T21:00:00+02:00;2027-04-01T19:00:00+02:00_2027-04-01T21:00:00+02:00;2027-04-08T19:00:00+02:00_2027-04-08T21:00:00+02:00;2027-04-15T19:00:00+02:00_2027-04-15T21:00:00+02:00;2027-04-22T19:00:00+02:00_2027-04-22T21:00:00+02:00;2027-04-29T19:00:00+02:00_2027-04-29T21:00:00+02:00;2027-05-06T19:00:00+02:00_2027-05-06T21:00:00+02:00;2027-05-13T19:00:00+02:00_2027-05-13T21:00:00+02:00;2027-05-20T19:00:00+02:00_2027-05-20T21:00:00+02:00;2027-05-27T19:00:00+02:00_2027-05-27T21:00:00+02:00;2027-06-03T19:00:00+02:00_2027-06-03T21:00:00+02:00;2027-06-10T19:00:00+02:00_2027-06-10T21:00:00+02:00;2027-06-17T19:00:00+02:00_2027-06-17T21:00:00+02:00;2027-06-24T19:00:00+02:00_2027-06-24T21:00:00+02:00;2027-07-01T19:00:00+02:00_2027-07-01T21:00:00+02:00;2027-07-08T19:00:00+02:00_2027-07-08T21:00:00+02:00;2027-07-15T19:00:00+02:00_2027-07-15T21:00:00+02:00;2027-07-22T19:00:00+02:00_2027-07-22T21:00:00+02:00;2027-07-29T19:00:00+02:00_2027-07-29T21:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris



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