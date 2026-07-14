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Concert intimiste Paris 17 Feuille Blanche, Café Noir Paris

jeudi 3 septembre 2026 · Feuille Blanche, Café Noir · Paris

Concert intimiste Paris 17 Feuille Blanche, Café Noir Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
vendredi 30 juillet 2027
Lieu
Feuille Blanche, Café Noir
Adresse
102, rue Truffaut
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<ul><li>1 consommation minimum par personne </li><li>Participation libre au chapeau pour les artistes (5 euros minimum).</li></ul>

Concert acoustique, jam session, exposition, rencontre artistique, soirées jeux ou événement festif : chaque rendez-vous est pensé pour vous permet de rencontrer les artistes ainsi que de favoriser les échanges dans une ambiance conviviale et à taille humaine.

Loin des grandes salles de spectacle et de concert, nous privilégions la proximité avec les artistes et les moments de partage. Ici, on peut écouter un concert autour d’une citronnade maison, d’une bière artisanale, découvrir un nouvel artiste, discuter avec les musiciens après leur prestation ou simplement profiter d’une soirée différente entre amis.

Vous habitiez les Batignolles, Paris 17 ou les quartiers voisins, nous vous accueillons avec grand plaisir pour un concert, moment culturel et convivial.

Vous cherchez un concert aux Batignolles, une sortie culturelle à Paris 17 ou simplement un lieu chaleureux pour écouter de la musique live ? Feuille Blanche Café Noir propose toute l’année une programmation culturelle intimiste au cœur du quartier des Batignolles.
Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 31 juillet 2027 :
jeudi
de 19h00 à 21h00
payant

  • 1 consommation minimum par personne 
  • Participation libre au chapeau pour les artistes (5 euros minimum).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-03T22:00:00+02:00
fin : 2027-07-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-03T19:00:00+02:00_2026-09-03T21:00:00+02:00;2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00;2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00;2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T21:00:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00;2026-10-22T19:00:00+02:00_2026-10-22T21:00:00+02:00;2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T21:00:00+02:00;2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T21:00:00+02:00;2026-11-12T19:00:00+02:00_2026-11-12T21:00:00+02:00;2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T21:00:00+02:00;2026-11-26T19:00:00+02:00_2026-11-26T21:00:00+02:00;2026-12-03T19:00:00+02:00_2026-12-03T21:00:00+02:00;2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T21:00:00+02:00;2026-12-17T19:00:00+02:00_2026-12-17T21:00:00+02:00;2026-12-24T19:00:00+02:00_2026-12-24T21:00:00+02:00;2026-12-31T19:00:00+02:00_2026-12-31T21:00:00+02:00;2027-01-07T19:00:00+02:00_2027-01-07T21:00:00+02:00;2027-01-14T19:00:00+02:00_2027-01-14T21:00:00+02:00;2027-01-21T19:00:00+02:00_2027-01-21T21:00:00+02:00;2027-01-28T19:00:00+02:00_2027-01-28T21:00:00+02:00;2027-02-04T19:00:00+02:00_2027-02-04T21:00:00+02:00;2027-02-11T19:00:00+02:00_2027-02-11T21:00:00+02:00;2027-02-18T19:00:00+02:00_2027-02-18T21:00:00+02:00;2027-02-25T19:00:00+02:00_2027-02-25T21:00:00+02:00;2027-03-04T19:00:00+02:00_2027-03-04T21:00:00+02:00;2027-03-11T19:00:00+02:00_2027-03-11T21:00:00+02:00;2027-03-18T19:00:00+02:00_2027-03-18T21:00:00+02:00;2027-03-25T19:00:00+02:00_2027-03-25T21:00:00+02:00;2027-04-01T19:00:00+02:00_2027-04-01T21:00:00+02:00;2027-04-08T19:00:00+02:00_2027-04-08T21:00:00+02:00;2027-04-15T19:00:00+02:00_2027-04-15T21:00:00+02:00;2027-04-22T19:00:00+02:00_2027-04-22T21:00:00+02:00;2027-04-29T19:00:00+02:00_2027-04-29T21:00:00+02:00;2027-05-06T19:00:00+02:00_2027-05-06T21:00:00+02:00;2027-05-13T19:00:00+02:00_2027-05-13T21:00:00+02:00;2027-05-20T19:00:00+02:00_2027-05-20T21:00:00+02:00;2027-05-27T19:00:00+02:00_2027-05-27T21:00:00+02:00;2027-06-03T19:00:00+02:00_2027-06-03T21:00:00+02:00;2027-06-10T19:00:00+02:00_2027-06-10T21:00:00+02:00;2027-06-17T19:00:00+02:00_2027-06-17T21:00:00+02:00;2027-06-24T19:00:00+02:00_2027-06-24T21:00:00+02:00;2027-07-01T19:00:00+02:00_2027-07-01T21:00:00+02:00;2027-07-08T19:00:00+02:00_2027-07-08T21:00:00+02:00;2027-07-15T19:00:00+02:00_2027-07-15T21:00:00+02:00;2027-07-22T19:00:00+02:00_2027-07-22T21:00:00+02:00;2027-07-29T19:00:00+02:00_2027-07-29T21:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut  75017 Paris

Concert Paris 17


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