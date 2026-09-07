Concert Isaakians – June Bug, concert pop-rock et indé de deux groupes de la métropole lilloise., La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Concert Isaakians – June Bug, concert pop-rock et indé de deux groupes de la métropole lilloise. Vendredi 9 octobre, 20h30 La Ferme d’en Haut Nord

8€ ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:30:00+02:00

Concert de release pour l’EP Pulse de Isaakians /20h30

Tissant une musique instinctive où la harpe, les synthétiseurs et la batterie dialoguent comme des forces élémentaires, Isaakians a un message pour l’oreille, le ventre, le souffle. Comme une pulsation, un spasme qu’ils murmurent, incantent, scandent dans un chœur à trois voix. Entre élans mélodiques et textures électroniques, le trio crée des paysages sonores à la fois sensibles et magnétiques. Avec une esthétique résolument avant-gardiste, Isaakians puise son inspiration dans les musiques pionnières de Björk, Peter Gabriel, Kate Bush ou encore Sigur Ros.

Après 2 singles dévoilés en 2026, Synthetic calls et Fluids, le groupe s’apprête à lever le voile sur un 1er EP, PULSE, manifeste du mouvement, les premiers battements de coeur d’Isaak.

Isaakians invite June Bug !

June Bug « Electronic Noisy Folk » // LABELS : Araki – Pied de Biche / 21h45

L’orage gronde sur les old harry rocks. Imaginez une montagne qui brûle et pourtant une lueur paisible qui s’y installerait. La brume se dissipe, la voix nous enveloppe. Des sonorités folks, ils n’en font ni feu ni lieu et on vagabonde quelque part entre les musiques bricolées de Tune Yards, les titres sombres de Billie Eilish, les mesures répétitives de Stereolab et la plume sensible de Kae Tempest. Sur scène, les fréquences électro qui parlent au ventre, la guitare lacérée, la lumière des synthés, les émotions exacerbées comme une réponse à la fureur du dehors. » Domination, célébrités, contradictions, réflexion personnelle sur un monde en perte de sens. Leur dernier album “Fearless” n’échappe pas à la règle, l’exploration c’est sans doute ce qui les anime le plus.

Concert debout

Tarif 8€ ou 5€

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

Vendredi 9 octobre 2026 à 20h30, à la Ferme d’en Haut

Djavanshir N