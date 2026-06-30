Concert Izïa + 1ère Partie La Sirène La Rochelle
vendredi 18 décembre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Izïa + 1ère Partie
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
On pensait connaître Izïa par cœur, et pourtant. Depuis ses débuts fulgurants, entre rock incandescent et pop affranchie, l’artiste n’a jamais cessé de transformer ses vertiges intimes en matière créative.
.
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We thought we knew Iz%EFa inside and out, and yet. Since her dazzling debut—a blend of incandescent rock and liberated pop—the artist has never stopped transforming her inner turmoil into creative expression.
L’événement Concert Izïa + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Animation Ateliers d’été au Muséum Muséum d’histoire naturelle La Rochelle 8 juillet 2026
- Concert Ironic Twist Blues Band Soirée Blues Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle 8 juillet 2026
- EN ATTENDANT LE DIVORCE MARIONS NOUS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 9 juillet 2026
- Animation Chasse au trésor de la Maison des Ecritures La Maison des Ecritures La Rochelle 9 juillet 2026
- Exposition Sur un air de Doisneau Office de tourisme de La Rochelle La Rochelle 10 juillet 2026