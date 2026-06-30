Concert Izïa + 1ère Partie La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Izïa + 1ère Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

On pensait connaître Izïa par cœur, et pourtant. Depuis ses débuts fulgurants, entre rock incandescent et pop affranchie, l’artiste n’a jamais cessé de transformer ses vertiges intimes en matière créative.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

We thought we knew Iz%EFa inside and out, and yet. Since her dazzling debut—a blend of incandescent rock and liberated pop—the artist has never stopped transforming her inner turmoil into creative expression.

L’événement Concert Izïa + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle