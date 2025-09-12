Concert Jamais deux sans trois (Fun Swing) Baume-les-Dames

Concert Jamais deux sans trois (Fun Swing)

Le Caré Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

20 ans après les concerts spectacles « Quand faut y aller, faut y aller » et « De la musique avant toute chose », le Fun Swing a décidé de faire du neuf avec du vieux !

20 ans après, l’ADN du Fun Swing n’a pas changé ! Morceaux anciens et nouveaux et bonne humeur seront au programme !

20 ans après, la réalisation musicale du spectacle est encore et toujours confiée à Michaël Faivre et l’écriture à Nathalie Beuchot.

Tout public. .

Le Caré Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté culture@baumelesdames.org

