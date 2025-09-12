Concert Jamais deux sans trois (Fun Swing) Baume-les-Dames
Le Caré Baume-les-Dames Doubs
20 ans après les concerts spectacles « Quand faut y aller, faut y aller » et « De la musique avant toute chose », le Fun Swing a décidé de faire du neuf avec du vieux !
20 ans après, l’ADN du Fun Swing n’a pas changé ! Morceaux anciens et nouveaux et bonne humeur seront au programme !
20 ans après, la réalisation musicale du spectacle est encore et toujours confiée à Michaël Faivre et l’écriture à Nathalie Beuchot.
Tout public. .
Le Caré Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté culture@baumelesdames.org
