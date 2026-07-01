Concert jazz avec Harpistick trio aux Potagers de la Corniche – 19 juillet, Potagers de la Corniche, Romainville

Informations pratiques

Concert jazz avec Harpistick trio aux Potagers de la Corniche – 19 juillet Dimanche 19 juillet, 18h00 Potagers de la Corniche Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/4cdd4608 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie de vivre un moment musical unique en plein air ? Le 19 juillet, les Potagers de la Corniche à Romainville accueillent le Harpistick trio pour un concert jazz en harmonie avec la nature. Ce trio, composé d’artistes venus d’horizons différents, vous propose un voyage musical éclectique alliant classique, jazz et musiques du monde. La diversité des instruments, de la flûte au Chapman Stick, promet une expérience sonore inoubliable. Imaginez-vous sous le auvent, entouré de verdure, partageant un moment convivial et intimiste. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver pour soutenir l’art et vivre cette parenthèse enchantée. 19 juillet Potagers de la Corniche ️ Prix libre, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/4cdd4608

Potagers de la Corniche Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/4cdd4608 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/4cdd4608 »}]

Concert jazz en plein air avec Harpistick trio à Romainville, 19/07. Prix libre. Hormur Musique