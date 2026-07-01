Festival Animaliste – projection en plein air du film « Flow », le chat qui n’avait plus peur de l’eau, Ferme des P’tits Monstres, Romainville

Informations pratiques

Festival Animaliste – projection en plein air du film « Flow », le chat qui n’avait plus peur de l’eau Mercredi 8 juillet, 21h30 Ferme des P’tits Monstres Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T21:30:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T21:30:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

La Ferme des P’tits Monstres et le centre social Marcel Cachin participent cette année au festival culturel lancé par Est Ensemble, en partenariat avec le Trianon, pour penser autrement nos rapports aux animaux.

17h > 21h : premier test du kiosque – buvette avec Fane & Pluche ! Béatrice vous propose des rafraîchissements et une cuisine rigoureusement durable (locale, végétarienne ou végétale, tout le légume est utilisé, de la racine aux fanes), savoureuse et conviviale !

17h & 18h : présentations de la Ferme

19h : Animal Brindille, pièce sonore et paysagère composée par Émilie Mousset et jouée en direct sur un ensemble de haut – parleurs. Un espace d’écoute pour oreilles petites et grandes, nichées dans des chaises longues, où les brindilles, les mulots et le vent dialoguent et se répondent.

21h : départ en fanfare vers la Plaine Cachin

Ferme des P’tits Monstres 174 rue Paul de Kock 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.lacitemaraichere.com/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lacitemaraichere.com »}] Micro‑ferme pédagogique

Projection dans le cadre du Festival Animaliste projection plein air micro-ferme pédagoque

Ebba Pax