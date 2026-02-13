Concert Jazz Blue Lake à Figeac Figeac
Concert Jazz Blue Lake à Figeac Figeac samedi 4 juillet 2026.
Figeac
Concert Jazz Blue Lake à Figeac
Salle de l’europe Espace Mitterrand Figeac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Figeac s’apprête à accueillir une fois de plus les jeunes et talentueux musiciens de l’école de musique de Bluelake, tout droit venus du Michigan !
L'Harmonie de Figeac assurera la première partie de ce concert
Figeac s’apprête à accueillir une fois de plus les jeunes et talentueux musiciens de l’école de musique de Bluelake, tout droit venus du Michigan !
L'Harmonie de Figeac assurera la première partie de ce concert. Venez écouter des personnes que vous côtoyez au quotidien. Leur talent reconnu vous régalera.
Dans un deuxième temps, les jeunes américains de Blue Lake joueront pour vous. Cela fait plus de vingt ans que nous les recevons, ils ne sont jamais les mêmes mais toujours aussi extraordinaires. Entre les deux, nous aurons un entracte, durant lequel vous aurez la possibilité de vous restaurer, réservation conseillée.
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Salle de l’europe Espace Mitterrand Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com
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English :
Figeac is once again set to welcome the talented young musicians from the Bluelake School of Music, all the way from Michigan!
L’Harmonie de Figeac will be opening the concert
L’événement Concert Jazz Blue Lake à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Figeac
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