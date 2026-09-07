Concert jazz manouche Paco, Riviera Palace, Menton

Informations pratiques

Concert jazz manouche Paco Dimanche 20 septembre, 17h30 Riviera Palace Alpes-Maritimes

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

PACO

Originaire d’Alsace et issu d’une famille de musiciens, Paco se passionne très tôt pour la guitare. Influencé par des artistes comme Django Reinhardt et Paco de Lucía, il développe au fil des années un style personnel, entre rumba catalane et sonorités latines.

Soliste expérimenté, habitué des scènes en France comme à l’étranger, il participe notamment à la comédie musicale « Don Juan » de Félix Gray, présentée à Montréal et à Séoul.

Aujourd’hui, Paco propose un spectacle autour de classiques contemporains, de jazz manouche et des incontournables du répertoire, accompagné de musiciens de talent avec lesquels il partage une véritable complicité musicale.

Riviera Palace le montolivet 06500 menton Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.menton-riviera-merveilles.fr/jardins-culture/les-journees-europeennes-du-patrimoine »}] Le hall d’entrée, le grand salon, l’escalier en marbre et le salon de musique sont inscrits au titre des monuments historiques (28/12/79), les façades, la toitures et le jardin le 17/10/12. L’ancien hôtel a reçu le label Patrimoine du XXe siècle, en 2013.

Edifié à partir de 1897, le Riviera est l’un des premiers hôtels-palais de la ville. L’hôtelier suisse Widmer achète des terres sur la colline de l’Annonciade dans l’intention d’y construire un établissement somptueux entouré d’un grand parc. La réalisation en est confiée à l’architecte Abel Glena et au peintre Guillaume Cerutti-Maori. Le programme d’extension prévu par le même architecte en 1910, est réalisé par son collaborateur, Alfred Auguste Marsang, et comprend une surélévation de trois étages ainsi que l’adjonction d’une aile ouest. Le Palace se compose alors de 250 chambres.

En 1920, de nouvelles dépendances sont ajoutées : une maison des employés sous la forme d’une aile ajoutée à l’extrémité est du corps principal ; une maison des cuisiniers construite à l’arrière de l’hôtel, près des cuisines ; des buanderies sur la terrasse supérieure, près des citernes d’eau ; l’édification d’une salle de spectacle de 300 places. En 1958, l’établissement ferme définitivement ses portes et est vendu sous forme d’appartements.

PACO

©ville de Menton