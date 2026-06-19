Concert Jazz Serge DELAITE Bar Ô Dix Verres Vichy
Concert Jazz Serge DELAITE Bar Ô Dix Verres Vichy vendredi 3 juillet 2026.
Vichy
Concert Jazz Serge DELAITE
Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Tarif : – – EUR
entrée Gratuite / consommation sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez Découvrir Serge DELAITE, artiste international, amoureux du Jazz. Il brille sur les meilleures scènes de jazz comme l’Hôtel Meurisse ou la Tour Montparnasse et a effectué une tournée au Etats Unis et au Japon. Il nous fait l’honneur d’un concert !
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Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
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English :
Come discover Serge DELAITE, an international artist and jazz lover. He shines on the finest jazz stages, such as the Hôtel Meurisse and the Tour Montparnasse, and has toured the United States and Japan. He’s doing us the honor of performing a concert!
L’événement Concert Jazz Serge DELAITE Vichy a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations
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