Concert jazz : Tarel proposé par Jazz à Véd’à, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Concert jazz : Tarel proposé par Jazz à Véd’à Dimanche 11 octobre, 17h00 La Ferme d’en Haut Nord

8€ ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Tarel proposé par Jazz à Véd’à

Jazz, compositions — Le guitariste britannique Tom Ollendorff est issu de cette nouvelle génération londonienne qui fait tant parler d’elle actuellement.

Au-delà d’un jeu sans faille, servi par une virtuosité peu commune, c’est un sens de l’équilibre et de l’esthétique constant qui marque à l’écoute de ce musicien dont on peut citer les récentes tournées avec Aaron Parks, Ben Wendel et Ari Hoenig.

Le pianiste Fabrice Tarel se joint à lui. On le connaît pour ses compositions riches et profondes, à l’univers singulier, et pour ses liens forts avec l’Angleterre, pays dans lequel il a vécu plusieurs années. Christophe Lincontang, contrebassiste d’expérience et Marc Michel, batteur parcourant inlassablement les scènes du monde entier, complètent ce quartet de haute volée.

Le quartet s’est déjà produit sur de nombreuses scènes et festivals en France tels que Jazz à Vienne ou le Théâtre de Bourges.

1ère partie : Peanuts

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd’à

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 31 90 50 »}]

Dimanche 11 octobre 2026 à 17h, à la Ferme d’en Haut

Philippe Colliot