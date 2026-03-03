Concert Jean-Baptiste Guégan Johnny, le Show d’une Vie Épinal

Concert Jean-Baptiste Guégan Johnny, le Show d’une Vie

7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Samedi 2026-10-10 20:00:00

2026-10-10

Jean-Baptiste Guégan vous présente Johnny, Le Show d’une Vie au Centre des Congrès d’Épinal. Ce spectacle événement vous propose un hommage musical intense mêlant l’univers de Johnny Hallyday à la carrière de Jean-Baptiste Guégan.

Accompagné de ses musiciens, Jean-Baptiste vous propose une rétrospective unique qui reprend les grands succès de Johnny ainsi que des titres de sa propre discographie. Le spectacle alterne des moments électriques et des instants plus intimistes, avec des arrangements soignés et une interprétation vocale puissante.Tout public

7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

Jean-Baptiste Guégan presents Johnny, Le Show d’une Vie at the Épinal Convention Center. The show features an intense musical tribute to Johnny Hallyday and the career of Jean-Baptiste Guégan.

Accompanied by his musicians, Jean-Baptiste presents a unique retrospective of Johnny’s greatest hits, as well as songs from his own discography. The show alternates between electric and more intimate moments, with meticulous arrangements and powerful vocal interpretation.

