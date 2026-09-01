Informations pratiques

Saint-Louis

Concert Jeanne Cherhal

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Figure incontournable de la chanson française, Jeanne Cherhal parle d’elle et de notre époque avec une grande liberté et une belle élégance. L’air de rien, sur une pop joyeuse, elle délivre à travers son dernier album Jeanne des textes mordants et engagés.

Groove classieux, textes mordants… l’artiste revient tout feu tout flamme. […] La chanteuse confirme son talent pour les textes ciselés. Télérama

Tout public

Durée 1h45 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Concert Jeanne Cherhal Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue