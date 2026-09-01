Concert Jeanne Cherhal Saint-Louis
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Concert Jeanne Cherhal
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Figure incontournable de la chanson française, Jeanne Cherhal parle d’elle et de notre époque avec une grande liberté et une belle élégance. L’air de rien, sur une pop joyeuse, elle délivre à travers son dernier album Jeanne des textes mordants et engagés.
Groove classieux, textes mordants… l’artiste revient tout feu tout flamme. […] La chanteuse confirme son talent pour les textes ciselés. Télérama
Tout public
Durée 1h45 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Concert Jeanne Cherhal Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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