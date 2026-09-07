Concert Jessica93 + Seedy Liars, 20éme éditions de Tour de Chauffe, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Concert Jessica93 + Seedy Liars, 20éme éditions de Tour de Chauffe Jeudi 19 novembre, 20h30 La Ferme d’en Haut Nord

8€ ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T23:30:00+01:00

20e édition du Festival Tour de Chauffe, du 19 au 29 novembre ! Découvrez les 8 lauréat-e-s 2026, accompagné-e-s pour briller sur la scène des Musiques Actuelles (résidences, workshop, enregistrements et afterworks).

Le Festival, point d’orgue de cet accompagnement, se tient dans les Fabriques Culturelles : Fort de Mons, Nautilys, Arcades, MT Hospice d’Havré, MF Beaulieu et à la Ferme d’en Haut.

7 concerts à prix doux pour savourer la scène locale et des têtes d’affiche nationales. Programme complet sur www.tourdechauffe.fr ou réseaux sociaux.

Jessica93, alias Geoffroy Laporte, à nouveau seul contre tous construit un shoegaze abrasif et hypnotique, entre cold wave, noise rock et dark pop. Alternant guitare et basse, il érige des boucles saturées et viscérales sur lesquelles viennent se poser des textes en français, sombres, tendres et sarcastiques. Portés par une poésie noire, ironique et profondément sensible, ses morceaux déploient un univers à la fois brutal et mélancolique, où les textures noisy rencontrent des mélodies hantées. Son nouvel album “666 tours de périph’”, sorti l’été dernier et produit par Arthur Satàn confirme un savoir-faire noise affûté.

1ere partie : Seedy liars développe un rock alternatif onirique entre clair obscure et saturations, entre atmosphères flottantes et guitares abrasives.

Portés par la toile du désespoir moderne, leur musique joue avec la retenue autant qu’avec la déflagration. Du mélancolique à l’explosif, la rage viscérale comme diluant à la fragilité lyrique.

Un rock habité et précis; leur son dépeint les quelques secondes de flottement avant l’irrémédiable crash.

Concert debout

Tarif 5€ ou 8€

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « http://www.tourdechauffe.fr »}, {« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

Jeudi 19 novembre 2026 à 20h30, à la Ferme d’en Haut

Titouan Massé