Concert Jessy Nitro Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Jessy Nitro Le Coupe Gorge Parthenay samedi 11 juillet 2026.
Parthenay
Concert Jessy Nitro
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Jessy Nitro en concert au Coupe Gorge. De Carl Perkins à Crazy Cavan en passant par Elvis, Eddie, Gene et les autres, ajoutant aussi de nombreuses compositions originales. Solo acoustique rock’n’roll/country qui revisite les standards et l’ambiance rock’n’roll comme à l’époque !!! (country, rock) .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Jessy Nitro Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Portes ouvertes Volley ball club de Parthenay Salle de sport Complexe Les Grippeaux Parthenay 14 mai 2026
- Concert Cigogne Le Coupe Gorge Parthenay 15 mai 2026
- Salon Unis vers le Zen Domaine des loges Parthenay 16 mai 2026
- Atelier créatif Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay 16 mai 2026
- Concert Camel A Le Coupe Gorge Parthenay 16 mai 2026