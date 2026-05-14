Concert Jessy Nitro Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Jessy Nitro

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Jessy Nitro en concert au Coupe Gorge. De Carl Perkins à Crazy Cavan en passant par Elvis, Eddie, Gene et les autres, ajoutant aussi de nombreuses compositions originales. Solo acoustique rock’n’roll/country qui revisite les standards et l’ambiance rock’n’roll comme à l’époque !!! (country, rock) .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Jessy Nitro Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine