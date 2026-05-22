Concert Jiaxin Min à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu Bonnemazon mercredi 22 juillet 2026.
à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-07-22 19:00:00
Née en 1996 à Shanghai, Jiaxin Min a commencé le piano à l’âge de 5 ans et a poursuivi ses études musicales au Conservatoire de musique de Shanghai puis à la Juilliard School où elle obtient un bachelor puis un master en musique. Elle poursuit son cursus à Londres, au Royal College of Music. En 2013, elle a remporté le 4e prix du Junior Piano-e-Competition aux États- Unis. En 2024, elle a été quart de finaliste au Gina Bachauer International Artists Piano Competition. Jiaxin Min a également participé à des festivals internationaux, notamment à Fontainebleau, où elle a été influencée par l’environnement artistique et l’héritage de Nadia Boulanger. Elle décrit cette expérience comme ayant profondément enrichi sa sensibilité musicale.
Programme
Johann Sebastian Bach, Suite française n°4 Johannes Brahms, Deux Rhapsodies op.79 Ludwig van Beethoven, Sonate n°26, Les Adieux
• 27 € 18 €* Gratuit -12 ans
(*12-25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, carte Loisirs du CCAS, ACEPAC, curistes des Thermes de Bagnères, personnes en situation de handicap)
• Réservation obligatoire .
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50
English :
Born in Shanghai in 1996, Jiaxin Min began playing the piano at the age of 5 and went on to study music at the Shanghai Conservatory of Music and then at the Juilliard School, where she obtained a Bachelor and then a Master of Music. She continued her studies in London, at the Royal College of Music. In 2013, she won 4th prize at the Junior Piano-e-Competition in the United States. In 2024, she was a quarter-finalist in the Gina Bachauer International Artists Piano Competition. Jiaxin Min has also participated in international festivals, notably in Fontainebleau, where she was influenced by the artistic environment and legacy of Nadia Boulanger. She describes this experience as having profoundly enriched her musical sensibility.
Program
Johann Sebastian Bach, Suite française n°4 Johannes Brahms, Two Rhapsodies op.79 Ludwig van Beethoven, Sonata n°26, Les Adieux
L’événement Concert Jiaxin Min Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
