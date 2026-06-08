Concert Jimmy Sax O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Concert Jimmy Sax

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 20:00:00

fin : 2026-10-12 20:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Après le succès de la tournée Toi & Moi en 2026, Jimmy Sax poursuit l’aventure en 2027 avec une nouvelle série de concerts à travers la France.

Toi & Moi est une expérience musicale vibrante, libre et profondément humaine.

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O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

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English :

Following the success of the Toi & Moi tour in 2026, Jimmy Sax continues the adventure in 2027 with a new series of concerts across France.

Toi & Moi is a vibrant, free and deeply human musical experience.

L’événement Concert Jimmy Sax Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme