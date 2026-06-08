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AGENDA · Châteauneuf-sur-Isère

Concert Jimmy Sax O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

lundi 12 octobre 2026 · O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) · Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes)
Adresse
430 Route du Lac
Ville
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
39 39 69 selon l'emplacement

Châteauneuf-sur-Isère

Concert Jimmy Sax

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:00:00
fin : 2026-10-12 20:00:00

Date(s) :
2026-10-12

Après le succès de la tournée Toi & Moi en 2026, Jimmy Sax poursuit l’aventure en 2027 avec une nouvelle série de concerts à travers la France.
Toi & Moi est une expérience musicale vibrante, libre et profondément humaine.
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O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10  contact@o-lac.com

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English :

Following the success of the Toi & Moi tour in 2026, Jimmy Sax continues the adventure in 2027 with a new series of concerts across France.
Toi & Moi is a vibrant, free and deeply human musical experience.

L’événement Concert Jimmy Sax Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme

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