Informations pratiques

Millau

Concert João Selva

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Onda

Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva s’impose avec évidence comme le chantre du tropicalisme brésilien. Solaire et foisonnant, son univers musical s’étale sur une généreuse palette d’influences, de la samba carioca au semba angolais, du funana cap-verdien au zouk caribéen, de la rumba congolaise au funk américain.

Son quatrième album studio, Onda ( la vague ), confirme sa volonté de relier, avec fluidité et à tire-d’aile, les composantes musicales d’un Atlantique Noir, tout en incorporant disco, soul et jazz dans son détonant cocktail. Tour à tour dansant et poétique, au gré des dix titres de cet album hédoniste, João Selva nous emmène au cœur de son univers vivifiant. Préparez-vous à un moment de fête chacune de ces prestations, avec ses complices de scène, est comme une revigorante machine à danser et à rêver !

Guitare, chant lead João Selva Basse, chœur Bruno Hovart Fender Rhodes, chœur Paul Charnay Saxophone ténor, flûte, chœur Boris Pokora Batterie, chœur Nicolas Taite

Sa musique est un mélange détonnant. Une redoutable machine à danser et à rêver. RFI

Durée 1 h 30

Tout public à partir de 10 ans

Concert proposé en co-accueil avec Millau en Jazz

Autour du spectacle

19h Petite restauration par Le Pic Vert.

22h30 After musical proposé par Le Pic Vert. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

L’événement Concert João Selva Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)