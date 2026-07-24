Concert João Selva Millau
vendredi 11 décembre 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
Concert João Selva
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Onda
Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva s’impose avec évidence comme le chantre du tropicalisme brésilien. Solaire et foisonnant, son univers musical s’étale sur une généreuse palette d’influences, de la samba carioca au semba angolais, du funana cap-verdien au zouk caribéen, de la rumba congolaise au funk américain.
Son quatrième album studio, Onda ( la vague ), confirme sa volonté de relier, avec fluidité et à tire-d’aile, les composantes musicales d’un Atlantique Noir, tout en incorporant disco, soul et jazz dans son détonant cocktail. Tour à tour dansant et poétique, au gré des dix titres de cet album hédoniste, João Selva nous emmène au cœur de son univers vivifiant. Préparez-vous à un moment de fête chacune de ces prestations, avec ses complices de scène, est comme une revigorante machine à danser et à rêver !
Guitare, chant lead João Selva Basse, chœur Bruno Hovart Fender Rhodes, chœur Paul Charnay Saxophone ténor, flûte, chœur Boris Pokora Batterie, chœur Nicolas Taite
Sa musique est un mélange détonnant. Une redoutable machine à danser et à rêver. RFI
Durée 1 h 30
Tout public à partir de 10 ans
Concert proposé en co-accueil avec Millau en Jazz
Autour du spectacle
19h Petite restauration par Le Pic Vert.
22h30 After musical proposé par Le Pic Vert. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
L’événement Concert João Selva Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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