CONCERT Joe Yorke La Lune des Pirates Amiens
samedi 14 novembre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
CONCERT Joe Yorke La Lune des Pirates
17 Quai Bélu Amiens Somme
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Joe Yorke
SAM. 14 NOVEMBRE 2026
20:00
Dub / Reggae / Soul
Chanteur, producteur, compositeur, Joe Yorke né et grandit dans le nord ouest de l’Angleterre au cours des années 90. Séduit par les productions reggae et punk qui lui arrivent alors aux oreilles, il se plonge dans ces deux styles avec passion, se met à la guitare et joue ses morceaux préférés dans les rues de Wigan et de Manchester.
Le live d’un côté, le soundsystem de l’autre Joe Yorke a très tôt embrassé la scène reggae dans son ensemble sans pour autant se laisser contraindre par ses codes. Sa musique repose sur de solides bases rocksteady et dub Jamaïcain mais ses influences se trouvent aussi bien dans la soul, la folk, le dub techno que dans la musique expérimentale.
Avec son timbre de voix remarquable en carte de visite, son label, une vingtaine de sorties tous supports confondus dont quelques pépites enregistrées pour The Co-Operators et plusieurs
singles produits en collaboration avec Stand High Patrol, Joe continue d’emmagasiner de l’expérience. Artiste UK parmi les plus prometteurs de sa génération, Il présente son premier album Noise And Emptiness à l’automne 2022 et poursuit à un rythme maîtrisé une ascension entamée il y a de maintenant de longues années avec la sortie en 2023 de A Distant Beat , un nouvel album
enregistré avec The Co-Operators.
Joe Yorke
SAM. 14 NOVEMBRE 2026
20:00
Dub / Reggae / Soul
Chanteur, producteur, compositeur, Joe Yorke né et grandit dans le nord ouest de l’Angleterre au cours des années 90. Séduit par les productions reggae et punk qui lui arrivent alors aux oreilles, il se plonge dans ces deux styles avec passion, se met à la guitare et joue ses morceaux préférés dans les rues de Wigan et de Manchester.
Le live d’un côté, le soundsystem de l’autre Joe Yorke a très tôt embrassé la scène reggae dans son ensemble sans pour autant se laisser contraindre par ses codes. Sa musique repose sur de solides bases rocksteady et dub Jamaïcain mais ses influences se trouvent aussi bien dans la soul, la folk, le dub techno que dans la musique expérimentale.
Avec son timbre de voix remarquable en carte de visite, son label, une vingtaine de sorties tous supports confondus dont quelques pépites enregistrées pour The Co-Operators et plusieurs
singles produits en collaboration avec Stand High Patrol, Joe continue d’emmagasiner de l’expérience. Artiste UK parmi les plus prometteurs de sa génération, Il présente son premier album Noise And Emptiness à l’automne 2022 et poursuit à un rythme maîtrisé une ascension entamée il y a de maintenant de longues années avec la sortie en 2023 de A Distant Beat , un nouvel album
enregistré avec The Co-Operators. .
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
Joe Yorke
SAT, NOVEMBER 14, 2026
8:00 PM
Dub / Reggae / Soul
Singer, producer, and songwriter Joe Yorke was born and raised in northwest England during the 1990s. Captivated by the reggae and punk music he was hearing at the time, he immersed himself passionately in both genres, picked up the guitar, and played his favorite songs on the streets of Wigan and Manchester.
Live performances on one hand, soundsystems on the other: Joe Yorke embraced the reggae scene as a whole very early on, without letting itself be constrained by its conventions. His music is rooted in solid Jamaican rocksteady and dub foundations, but his influences span soul, folk, dub techno, and experimental music.
With his remarkable vocal tone as his calling card, his own label, and some twenty releases across all formats—including a few gems recorded for The Co-Operators and several
singles produced in collaboration with Stand High Patrol, Joe continues to gain experience. One of the most promising UK artists of his generation, he released his debut album %AB Noise And Emptiness %BB in the fall of 2022 and continues, at a steady pace, the rise he beganmany years ago with the 2023 release of *A Distant Beat*, a new album
recorded with The Co-Operators.
L’événement CONCERT Joe Yorke La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS
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