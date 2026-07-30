CONCERT Johnny Jane La Lune des Pirates Amiens
vendredi 29 janvier 2027 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
CONCERT Johnny Jane La Lune des Pirates
17 Quai Bélu Amiens Somme
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 20:00:00
fin : 2027-01-29
Date(s) :
2027-01-29
Johnny Jane + Première partie
VEN. 29 JANVIER 2027
20:00
Rock / Alternatif | FR
Johnny Jane est enfin de retour avec Les roses , un premier single qui annonce un nouvel album à paraître cette année.
Entre exaltation, poésie et mélancolie, l’artiste qui cite aussi bien King Krule que Sébastien Tellier dans ses influences, développe une esthétique singulière et exigeante qui le place parmi les leaders de la nouvelle scène française.
Johnny Jane + Première partie
VEN. 29 JANVIER 2027
20:00
Rock / Alternatif | FR
Johnny Jane est enfin de retour avec Les roses , un premier single qui annonce un nouvel album à paraître cette année.
Entre exaltation, poésie et mélancolie, l’artiste qui cite aussi bien King Krule que Sébastien Tellier dans ses influences, développe une esthétique singulière et exigeante qui le place parmi les leaders de la nouvelle scène française. .
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Johnny Jane + Opening Act
FRI., JAN. 29, 2027
8:00 PM
Rock / Alternative | FR
Johnny Jane is finally back with %AB Les roses %BB, a debut single that heralds a new album %E0 set%EE to be released this year.
Blending exhilaration, poetry, and melancholy, the artist—who cites both King Krule and Sébastien Tellier among his influences—has developed a unique and sophisticated aesthetic that places him among the leaders of the new French music scene.
L’événement CONCERT Johnny Jane La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- FESTIVAL EMERGENCIE #2 UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU Amiens 30 juillet 2026
- Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens 1 août 2026
- Visite de l’exposition du FRAC Amiens 8 août 2026
- Coup de projecteur sur Parures et soins du corps Amiens 9 août 2026
- Carnet de terrain – Venus Song #1, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens 19 août 2026