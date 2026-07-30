Informations pratiques

Amiens

CONCERT Johnny Jane La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Johnny Jane + Première partie

VEN. 29 JANVIER 2027

20:00

Rock / Alternatif | FR

Johnny Jane est enfin de retour avec Les roses , un premier single qui annonce un nouvel album à paraître cette année.

Entre exaltation, poésie et mélancolie, l’artiste qui cite aussi bien King Krule que Sébastien Tellier dans ses influences, développe une esthétique singulière et exigeante qui le place parmi les leaders de la nouvelle scène française.

Johnny Jane + Première partie

VEN. 29 JANVIER 2027

20:00

Rock / Alternatif | FR

Johnny Jane est enfin de retour avec Les roses , un premier single qui annonce un nouvel album à paraître cette année.

Entre exaltation, poésie et mélancolie, l’artiste qui cite aussi bien King Krule que Sébastien Tellier dans ses influences, développe une esthétique singulière et exigeante qui le place parmi les leaders de la nouvelle scène française. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Johnny Jane + Opening Act

FRI., JAN. 29, 2027

8:00 PM

Rock / Alternative | FR

Johnny Jane is finally back with %AB Les roses %BB, a debut single that heralds a new album %E0 set%EE to be released this year.

Blending exhilaration, poetry, and melancholy, the artist—who cites both King Krule and Sébastien Tellier among his influences—has developed a unique and sophisticated aesthetic that places him among the leaders of the new French music scene.

L’événement CONCERT Johnny Jane La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS