CONCERT JONGLÉ ENTRE CIRQUE ET MUIQUE CLASSIQUE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CONCERT JONGLÉ ENTRE CIRQUE ET MUIQUE CLASSIQUE

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-24 20:30:00

fin : 2027-06-25

Date(s) :

2027-06-24

Quand la magie et la poésie du cirque rencontrent l’enchantement de la musique classique à découvrir avec toute la famille !

Cela faisait longtemps que nous voulions vous proposer ce programme féérique. Mais il est souvent difficile d’accorder les agendas de tous les artistes avec celui de notre orchestre qui continue de donner 180 concerts par an.

Tous les métiers de scène partagent le goût du spectacle. Quoiqu’on en dise, la musique n’y échappe pas et elle n’est pas faite seulement pour être écoutée. On peut aussi la voir, la regarder ! Et c’est bien pour cela qu’on va au concert plutôt que d’écouter un disque à la maison, ce qui a aussi son charme.

Le Cirque moderne s’est fort heureusement tourné vers la Poésie, et dès lors la rencontre avec les musiques que nous vous proposons devenait possible. Nous avons choisi pour vous un florilège d’airs célèbres que vous aurez plaisir à entendre et le concert est conçu comme une suite de tableaux, illustrés par la Compagnie Sombra.

N’hésitez pas à venir avec vos enfants ou petits-enfants, ils vont adorer. En plus, c’est gratuit pour les moins de 16 ans, comme tous nos concerts d’abonnement. 5 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

When the magic and poetry of the circus meet the enchantment of classical music—a must-see for the whole family!

L’événement CONCERT JONGLÉ ENTRE CIRQUE ET MUIQUE CLASSIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE