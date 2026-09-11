Informations pratiques

Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine.

.

Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00

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English :

As part of the Heritage Days.

L’événement CONCERT JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER