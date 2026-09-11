AGENDA · Sainte-Marie-la-Mer
CONCERT JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sainte-Marie-la-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Marie-la-Mer
Informations pratiques
Sainte-Marie-la-Mer
CONCERT JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées du patrimoine.
.
Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
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English :
As part of the Heritage Days.
L’événement CONCERT JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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