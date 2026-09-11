Informations pratiques

Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT LES GADJOS LOLO

Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Venez passer une soirée festive et chaleureuse avec le groupe Les Gadjos Lolo

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Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 20 81 61

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English :

Come spend a festive and cozy evening with the band Les Gadjos Lolo

L’événement CONCERT LES GADJOS LOLO Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER