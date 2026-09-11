AGENDA · Sainte-Marie-la-Mer
CONCERT LES GADJOS LOLO Sainte-Marie-la-Mer
vendredi 11 septembre 2026 · Sainte-Marie-la-Mer
Informations pratiques
Sainte-Marie-la-Mer
CONCERT LES GADJOS LOLO
Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Venez passer une soirée festive et chaleureuse avec le groupe Les Gadjos Lolo
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Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 20 81 61
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English :
Come spend a festive and cozy evening with the band Les Gadjos Lolo
L’événement CONCERT LES GADJOS LOLO Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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