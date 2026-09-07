Concert JOVIN WEBB, Boîte À Musiques, Wattrelos
jeudi 15 octobre 2026 · Boîte À Musiques · Wattrelos
Informations pratiques
Concert JOVIN WEBB Jeudi 15 octobre, 20h30 Boîte À Musiques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:30:00+02:00
Concert de JOVIN WEBB (blues soul / Louiziane – USA) le jeudi 15 octobre 2026 à 20 h 30 à la BAM.
Originaire de Gonzales, en Louisiane, Jovin Webb est un chanteur et harmoniciste dont la voix rauque incarne l’âme du blues du Sud. Sa carrière décolle après sa participation à American Idol en 2020, où il se distingue par son authenticité et sa puissance vocale.
Tarifs 13 € / 8 € – Placement libre / assis / debout
Infos : Wattrelos Découvertes, 03 20 75 85 86
Billetterie : https://www.billetweb.fr/jovin-webb-blues-usa
Boîte À Musiques 15 rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/jovin-webb-blues-usa »}]
à la Boîte à Musiques
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