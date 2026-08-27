Concert : Julie Campiche innove à la harpe Centre culturel suisse Paris Paris

Informations pratiques

« Souvent dans l’histoire, anonyme était une femme. » Cette phrase de Virginia Woolf est le point de départ du nouveau projet solo de Julie Campiche. Chaque composition raconte en musique l’histoire d’une femme, d’antan ou d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs, célèbre ou anonyme. Répondant à un intense besoin de sororité, elle porte ces voix passées sous silence, minimisées, anonymisées, et pourtant si puissantes.

Pour cette création, Julie Campiche s’associe à l’artiste Sophie Le Meillour pour enrichir le spectacle de projections en vidéo mapping.

La création a eu lieu le 8 mars 2024 dans le cadre de la Saison culturelle de Vernier (Suisse) à l’occasion de la journée des droits de la femme. L’album Unspoken est sorti le 13 février 2026 chez Ronin Rhythms (du pianiste Suisse Nik Bartsch)

Julie Campiche est constamment dans une démarche d’innovation avec son instrument. Sa recherche la conduit à agrémenter sa harpe d’effets électroniques qui viennent compléter subtilement sa palette d’improvisatrice. Elle se crée ainsi une technique et un langage très personnel. Sa démarche musicale est animée par le désire de trouver l’infiniment universel au plus profond de l’intimité, de travailler sur l’oubli de soi et sur la création d’espaces où les rêves se réalisent.

Rencontre Le concert sera précédé d’une rencontre autour de l’art et de l’engagement féministe avec Charlotte Bienaimé, Juliette Copeland et Amelia Feuer.

Julie Campiche n’est pas seulement une harpiste talentueuse (Prix Suisse de Musique en 2025), elle aime improviser et innover avec son instrument. Avec Unspoken, elle compose en solo un hommage aux femmes, célèbres ou anonymes, dont les voix ont trop souvent été réduites au silence. Un vidéo mapping signé Sophie Le Meillour accompagne la performance à la harpe augmentée d’effets électroniques.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 20h00 à 21h00

payant

€7-14

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

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