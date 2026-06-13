Concert Just Party Quend
Concert Just Party Quend vendredi 10 juillet 2026.
Quend
Concert Just Party
Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Un groupe avec une dimension spectacle tournant autour des musiques populaires des années 80, 90 et 2000.
Un groupe avec une dimension spectacle tournant autour des musiques populaires des années 80, 90 et 2000. .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A band with a theatrical flair that draws on popular music from the 1980s, 1990s, and 2000s.
L’événement Concert Just Party Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
À voir aussi à Quend (Somme)
- Fête de la Musique à La Salamandre Quend 20 juin 2026
- Concert d’été de l’Harmonie de Quend Quend 20 juin 2026
- Concert Les Quennois chantent les comédies musicales Quend 20 juin 2026
- Fête de la Musique Quend Quend 21 juin 2026
- Concert de l’Harmonie de Mers-les-Bains Quend 4 juillet 2026