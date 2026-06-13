Quend

Concert Just Party

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un groupe avec une dimension spectacle tournant autour des musiques populaires des années 80, 90 et 2000.

Un groupe avec une dimension spectacle tournant autour des musiques populaires des années 80, 90 et 2000. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

A band with a theatrical flair that draws on popular music from the 1980s, 1990s, and 2000s.

L’événement Concert Just Party Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre