CONCERT Kabeaushé Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Kabeaushé

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

SAM. 31 OCTOBRE 2026

20:00

Kabeaushé (Pop radicale et inclassable | KEN-GER)

Radicale, astucieuse, complexe la performance de l’artiste pop Kabeaushé est un immense terrain de jeu. Le chanteur, rappeur et producteur crée un tourbillon de styles et de références à la fois intense et captivant.

De sa ville natale, Nairobi, à Berlin, où il réside actuellement. De la musique baroque française aux bandes originales, en passant par le rock, le hip-hop et la pop. Tout cela semble discordant et pourtant, en même temps, prend tout son sens lorsqu’il laisse une grande variété d’influences issues de la musique, du cinéma et de la peinture, s’intensifier au sein de son extravagante œuvre d’art pop et culturelle.

SAM. 31 OCTOBRE 2026

20:00

Kabeaushé (Pop radicale et inclassable | KEN-GER)

Radicale, astucieuse, complexe la performance de l’artiste pop Kabeaushé est un immense terrain de jeu. Le chanteur, rappeur et producteur crée un tourbillon de styles et de références à la fois intense et captivant.

De sa ville natale, Nairobi, à Berlin, où il réside actuellement. De la musique baroque française aux bandes originales, en passant par le rock, le hip-hop et la pop. Tout cela semble discordant et pourtant, en même temps, prend tout son sens lorsqu’il laisse une grande variété d’influences issues de la musique, du cinéma et de la peinture, s’intensifier au sein de son extravagante œuvre d’art pop et culturelle. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

SATURDAY, OCTOBER 31, 2026

8:00 p.m.

Kabeaush%E9 (Radical, Unclassifiable Pop | KEN-GER)

Radical, clever, complex: pop artist Kabeaush%E9’s performance is a vast playground. The singer, rapper, and producer creates a whirlwind of styles and references that is both intense and captivating.

From his hometown of Nairobi to Berlin, where he currently resides. From French Baroque music to soundtracks, via rock, hip-hop, and pop. All of this seems discordant, and yet, at the same time, it makes perfect sense when he allows a wide variety of influences from music, film, and painting to intensify within his extravagant work of pop and cultural art.

L’événement CONCERT Kabeaushé Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS