UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Poucharramet

Concert KALANGATA, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

vendredi 10 juillet 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet

Concert KALANGATA, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre »
Adresse
7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet
Ville
31370 Poucharramet
Département
Haute-Garonne
Tarif
Participation libre mais nécessaire

Concert KALANGATA Vendredi 10 juillet, 21h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

Participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Voyageur infatigable, Kalangatà est un groupe de musique métissé naviguant entre Brésil, Cap-Vert,
Haïti et Afrique lusophone. Depuis 2019, le quintet déploie une énergie solaire et dansante,
transformant chaque concert en escale festive et profondément humaine.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
Bal de musique afro latine

aucun

À voir aussi à Poucharramet (Haute-Garonne)