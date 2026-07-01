Concert KALANGATA, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

vendredi 10 juillet 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet

Informations pratiques

Concert KALANGATA Vendredi 10 juillet, 21h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

Participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Voyageur infatigable, Kalangatà est un groupe de musique métissé naviguant entre Brésil, Cap-Vert,

Haïti et Afrique lusophone. Depuis 2019, le quintet déploie une énergie solaire et dansante,

transformant chaque concert en escale festive et profondément humaine.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Bal de musique afro latine

aucun