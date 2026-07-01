DJ Set avec la Vadrouille, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet
vendredi 3 juillet 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet
Informations pratiques
DJ Set avec la Vadrouille Vendredi 3 juillet, 21h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne
Participation libre mais nécessaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Le mois de juillet est là. Avant d’aller investir le domaine de Varès pour la Vadrouille #11, on s’échauffe à la Maison de la Terre vendredi 3 juillet.
Quatre DJs. Des tubes et des classiques Disco, Eurodance, RnB, Rock. Un dancefloor qui n’attend plus que vous. C’est la Maxiboom ☀️
Programmation : Brenda • Dabiz • Mamelle Bent • Kaby Kedi
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
Le mois de juillet est là. Avant d’aller investir le domaine de Varès pour la Vadrouille #11, on s’échauffe à la Maison de la Terre vendredi 3 juillet. dj
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