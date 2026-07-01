DJ Set avec la Vadrouille, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

vendredi 3 juillet 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet

Informations pratiques

DJ Set avec la Vadrouille Vendredi 3 juillet, 21h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

Participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Le mois de juillet est là. Avant d’aller investir le domaine de Varès pour la Vadrouille #11, on s’échauffe à la Maison de la Terre vendredi 3 juillet.

Quatre DJs. Des tubes et des classiques Disco, Eurodance, RnB, Rock. Un dancefloor qui n’attend plus que vous. C’est la Maxiboom ☀️

Programmation : Brenda • Dabiz • Mamelle Bent • Kaby Kedi

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Le mois de juillet est là. Avant d’aller investir le domaine de Varès pour la Vadrouille #11, on s’échauffe à la Maison de la Terre vendredi 3 juillet. dj

aucun