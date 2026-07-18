Concert Kanomp an hañv (Chantons l’été) Rue Abbé Gibert Rostrenen

Informations pratiques

Rostrenen

Concert Kanomp an hañv (Chantons l’été)

Rue Abbé Gibert Eglise Notre-Dame du Roncier Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le choeur Kreiz war gan propose un concert de chants et musiques sacrés et traditionnels, le grand répertoire des pardons en Bretagne. Au chant Anne Auffret, Véronique Bourjot, Sylvie Rivoalen, Pierre-Yves Le Panse et Christian Rivoalen, Gwenola Ropars (harpe) Brewen Favrau (Uileann-pipe, chant, flûte), Marc-Antoine Ollivier (chant, récit)

Org. Kreiz war gan .

Rue Abbé Gibert Eglise Notre-Dame du Roncier Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 56 65 21

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English :

L’événement Concert Kanomp an hañv (Chantons l’été) Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh