Concert Kanomp an hañv (Chantons l’été) Rue Abbé Gibert Rostrenen
dimanche 16 août 2026 · Rue Abbé Gibert · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Concert Kanomp an hañv (Chantons l’été)
Rue Abbé Gibert Eglise Notre-Dame du Roncier Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le choeur Kreiz war gan propose un concert de chants et musiques sacrés et traditionnels, le grand répertoire des pardons en Bretagne. Au chant Anne Auffret, Véronique Bourjot, Sylvie Rivoalen, Pierre-Yves Le Panse et Christian Rivoalen, Gwenola Ropars (harpe) Brewen Favrau (Uileann-pipe, chant, flûte), Marc-Antoine Ollivier (chant, récit)
Org. Kreiz war gan .
Rue Abbé Gibert Eglise Notre-Dame du Roncier Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 56 65 21
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English :
L’événement Concert Kanomp an hañv (Chantons l’été) Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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