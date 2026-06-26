Concert Kareen Guiock-Thuram Hommage à Nina Simone La Sirène La Rochelle
Concert Kareen Guiock-Thuram Hommage à Nina Simone La Sirène La Rochelle samedi 10 octobre 2026.
La Rochelle
Concert Kareen Guiock-Thuram Hommage à Nina Simone
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Voix et visage familiers des médias, Kareen Guiock-Thuram est aussi une amoureuse absolue du jazz.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
A familiar voice and face in the media, Kareen Guiock-Thuram is also a die-hard jazz fan.
L’événement Concert Kareen Guiock-Thuram Hommage à Nina Simone La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle
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