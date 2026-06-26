Concert Kareen Guiock-Thuram Hommage à Nina Simone La Sirène La Rochelle samedi 10 octobre 2026.

La Rochelle

Concert Kareen Guiock-Thuram Hommage à Nina Simone

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Voix et visage familiers des médias, Kareen Guiock-Thuram est aussi une amoureuse absolue du jazz.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

A familiar voice and face in the media, Kareen Guiock-Thuram is also a die-hard jazz fan.

L’événement Concert Kareen Guiock-Thuram Hommage à Nina Simone La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle