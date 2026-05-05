CONCERT KARINE DESHAYES DOMINIQUE PLANCADE PIANO Montpellier
CONCERT KARINE DESHAYES DOMINIQUE PLANCADE PIANO Montpellier mercredi 3 juin 2026.
Montpellier
CONCERT KARINE DESHAYES DOMINIQUE PLANCADE PIANO
Avenue de Lodève Montpellier Hérault
Tarif : 39 – 39 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Une soirée lyrique au château Karine Deshayes en concert
Au programme Mozart, Schubert, Gounod,
Une soirée lyrique au château Karine Deshayes en concert
Karine Deshayes mezzo-soprano de renommée internationale (triple Victoires de la Musique)
Dominique Plancade piano
Au programme Mozart, Schubert, Gounod
Déroulé de la soirée
19h15 Ouverture des portes + rafraîchissement de bienvenue
20h Début du concert
Après le concert (option)
Assiette gourmande par le chef Romain Salamone
Verre de vin “Héritage du Pic Saint-Loup” (frères Ravaille)
Tarifs
Concert seul 39 €
Concert + assiette gourmande 59 €
Sur réservation .
Avenue de Lodève Montpellier 34070 Hérault Occitanie
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English :
A lyrical evening at the château? Karine Deshayes in concert
On the program: Mozart, Schubert, Gounod,
L’événement CONCERT KARINE DESHAYES DOMINIQUE PLANCADE PIANO Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER
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