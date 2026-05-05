Montpellier

CONCERT KARINE DESHAYES DOMINIQUE PLANCADE PIANO

Avenue de Lodève Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Une soirée lyrique au château Karine Deshayes en concert

Au programme Mozart, Schubert, Gounod,

Une soirée lyrique au château Karine Deshayes en concert

Karine Deshayes mezzo-soprano de renommée internationale (triple Victoires de la Musique)

Dominique Plancade piano

Au programme Mozart, Schubert, Gounod

Déroulé de la soirée

19h15 Ouverture des portes + rafraîchissement de bienvenue

20h Début du concert

Après le concert (option)

Assiette gourmande par le chef Romain Salamone

Verre de vin “Héritage du Pic Saint-Loup” (frères Ravaille)

Tarifs

Concert seul 39 €

Concert + assiette gourmande 59 €

Sur réservation .

Avenue de Lodève Montpellier 34070 Hérault Occitanie

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English :

A lyrical evening at the château? Karine Deshayes in concert

On the program: Mozart, Schubert, Gounod,

L’événement CONCERT KARINE DESHAYES DOMINIQUE PLANCADE PIANO Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER