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Concert Karla Martinez Piano en Valois 2026 Place François Mitterrand L’Isle-d’Espagnac

samedi 17 octobre 2026 · Place François Mitterrand · L'Isle-d'Espagnac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place François Mitterrand
Adresse
Espace Georges Brassens
Ville
16340 L'Isle-d'Espagnac
Département
Charente
Tarif

L’Isle-d’Espagnac

Concert Karla Martinez Piano en Valois 2026

Place François Mitterrand Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Née à Cuba et formée entre La Havane, Madrid et Barcelone, Karla Martinez déploie un univers où virtuosité et couleur se conjuguent avec une rare intensité.
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Place François Mitterrand Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62  pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

Born in Cuba and having spent time in Havana, Madrid, and Barcelona, Karla Martinez creates a world where virtuosity and color come together with rare intensity.

L’événement Concert Karla Martinez Piano en Valois 2026 L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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