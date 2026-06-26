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Concert Katarina Pejak La Sirène La Rochelle

Concert Katarina Pejak La Sirène La Rochelle samedi 10 octobre 2026.

Lieu
La Sirène
Adresse
111 Boulevard Émile Delmas
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

La Rochelle

Concert Katarina Pejak

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Katarina Pejak est une chanteuse, pianiste et auteure-compositrice serbe installée en France depuis 2022.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62  contact@la-sirene.fr

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English :

Katarina Pejak is a Serbian singer, pianist, and songwriter who has been living in France since 2022.

L’événement Concert Katarina Pejak La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle

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