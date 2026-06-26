Concert Katarina Pejak La Sirène La Rochelle
Concert Katarina Pejak La Sirène La Rochelle samedi 10 octobre 2026.
La Rochelle
Concert Katarina Pejak
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Katarina Pejak est une chanteuse, pianiste et auteure-compositrice serbe installée en France depuis 2022.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
Katarina Pejak is a Serbian singer, pianist, and songwriter who has been living in France since 2022.
L’événement Concert Katarina Pejak La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle
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