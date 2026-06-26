Concert Katarina Pejak La Sirène La Rochelle samedi 10 octobre 2026.

La Rochelle

Concert Katarina Pejak

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Katarina Pejak est une chanteuse, pianiste et auteure-compositrice serbe installée en France depuis 2022.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Katarina Pejak is a Serbian singer, pianist, and songwriter who has been living in France since 2022.

L’événement Concert Katarina Pejak La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle