UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteauneuf

Concert Kill The King Châteauneuf

samedi 26 septembre 2026 · Châteauneuf

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
La Marmite 497 rue Gensoul
Ville
71740 Châteauneuf
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Châteauneuf

Concert Kill The King

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Préparez-vous pour une soirée où le rock prend toute sa puissance ! Kill The King sera à La Marmite pour un concert explosif !
Ouverture des portes à 19h et début du concert à 20h30.
Concert au chapeau   .

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76  lamarmite.plouf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Kill The King

L’événement Concert Kill The King Châteauneuf a été mis à jour le 2026-07-31 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

À voir aussi à Châteauneuf (Saône-et-Loire)