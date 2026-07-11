Concert Kill The King Châteauneuf
samedi 26 septembre 2026 · Châteauneuf
Informations pratiques
Châteauneuf
Concert Kill The King
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Préparez-vous pour une soirée où le rock prend toute sa puissance ! Kill The King sera à La Marmite pour un concert explosif !
Ouverture des portes à 19h et début du concert à 20h30.
Concert au chapeau .
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
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English : Concert Kill The King
L’événement Concert Kill The King Châteauneuf a été mis à jour le 2026-07-31 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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