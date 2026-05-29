Concert Kino Pianorama – Thierry Bloas-Saintmarc Eglise Luthérienne de la Résurrection PARIS
Concert Kino Pianorama – Thierry Bloas-Saintmarc Eglise Luthérienne de la Résurrection PARIS mardi 23 juin 2026.
Dans la série « Kino Pianorama – jeunes pianistes sur scène », Musicami vous propose un concert avec le pianiste concertiste Thierry Bloas-Saintmarc.
Au programme :
Première partie : piano solo
– Beethoven : Sonate pour piano n° 1 en fa mineur, op. 2 n° 1
– Beethoven : Sonate pour piano n° 10 en fa dièse majeur, op. 78, « À Thérèse »
Deuxième partie : musique de chambre
– Beethoven : Sonate pour violon et piano n° 7 en do mineur, op. 30
– Beethoven : Sonate pour violon et piano n° 10 en sol majeur, op. 96
Avec Thierry Bloas-Saintmarc (piano) et Jean-Marc Kérisit (violon)..
Concert de piano et musique de chambre. Pianiste à l’honneur : Thierry Bloas-Saintmarc. Musiques de Beethoven.
Le mardi 23 juin 2026
de 20h30 à 22h00
gratuit sous condition
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Participation libre (10 euros conseillés).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T20:30:00+02:00_2026-06-23T22:00:00+02:00
Eglise Luthérienne de la Résurrection 6 rue Quinault 75015 PARIS
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