Béziers

CONCERT KLASSIK LA BONNE CUISINE

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

La saison Klassik des Ostals et de Compagnie Épicurieuse vous invite à un spectacle gourmand mêlant opérette, chansons et humour autour de la gastronomie.

La Compagnie Épicurieuse et Les Ostals présentent la saison Klassik qui mêlent musique classique, théâtre et expériences.

La Compagnie Epicurieuse, fondée par Maud le Bourdonnec et Michaël Seigle à Béziers, créé des spectacles musicaux immersifs où se mélangent recherche de l’excellence, volonté de briser les lignes et sens de l’humour. Les Ostals, jolies maisons d’histoires de Béziers, se font un plaisir d’accueillir ces créateurs joyeux et ambitieux qui inventent demain.

Spectacle d’opérette et de chansons autour de la bonne chaire.

Ce spectacle culinaire et lyrique est construit à l’instar d’un repas de fête avec mise en bouche, entrées, plats et desserts, assortis de leurs grands crus. La recette est savoureuse et agréablement réalisée.

Vous pourrez déguster des mélodies célèbres et d’autres rares ou inédites, tel l’air de Madimova composé sur une recette du tournedos Rossini écrite de la main-même du compositeur !

Le duo Épicurieux vous met A table pour votre plus grand plaisir.

Distribution

– Sophie Angebault, soprano et comédienne

– Maud Le Bourdonnec, piano et arrangements .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Klassik season of Les Ostals and Compagnie Épicurieuse invites you to a gourmet show combining operetta, song and humor around the theme of gastronomy.

L’événement CONCERT KLASSIK LA BONNE CUISINE Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34