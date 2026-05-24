Béziers

CONCERT KLASSIK LE PIANO DES POÈTES

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La saison Klassik des Ostals et de Compagnie Épicurieuse propose une expérience poétique et musicale autour des grands chefs-d’œuvre du piano.

La Compagnie Épicurieuse et Les Ostals présentent la saison Klassik qui mêlent musique classique, théâtre et expériences.

La Compagnie Epicurieuse, fondée par Maud le Bourdonnec et Michaël Seigle à Béziers, créé des spectacles musicaux immersifs où se mélangent recherche de l’excellence, volonté de briser les lignes et sens de l’humour. Les Ostals, jolies maisons d’histoires de Béziers, se font un plaisir d’accueillir ces créateurs joyeux et ambitieux qui inventent demain.

Une expérience musicale insolite sous forme d’atelier d’écriture poétique, guidé par les mots et les plus grands chefs-d’œuvre de musique pour piano. Une aventure à la découverte de soi et de la musique classique.

Distribution

– Sylvie Marletta, comédienne et autrice

– Maud Le Bourdonnec, piano .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

The Klassik season from Les Ostals and Compagnie Épicurieuse offers a poetic and musical experience based on the great piano masterpieces.

L’événement CONCERT KLASSIK LE PIANO DES POÈTES Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34