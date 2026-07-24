Informations pratiques

Béziers

CONCERT KLASSIK LES YEUX BANDÉS

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vivez un concert sensoriel où musique, littérature et obscurité invitent à écouter autrement et à éveiller les sens.

La Compagnie Épicurieuse vous propose une expérience artistique hors du commun, où l’écoute devient le fil conducteur. Les yeux délicatement bandés, laissez vos autres sens s’éveiller et découvrez une nouvelle manière de vivre la musique et les mots.

Portés par la flûtiste Emeline Pont, la pianiste Maud Le Bourdonnec et le récitant Michaël Seigle, embarquez pour un voyage sensoriel où littérature et musique dialoguent avec poésie. Au fil des textes, des mélodies et des évocations, chacun est invité à explorer ses émotions, ses souvenirs et son imaginaire.

À l’issue de cette parenthèse immersive, le bandeau se retire pour dévoiler les artistes et offrir un nouveau regard sur cette expérience singulière. Un moment sensible et poétique, qui invite à redécouvrir la puissance de l’écoute. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : CONCERT KLASSIK LES YEUX BANDÉS

Experience a sensory concert where music, literature, and darkness invite you to listen in a new way and awaken your senses.

L’événement CONCERT KLASSIK LES YEUX BANDÉS Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34