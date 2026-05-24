Béziers

CONCERT KLASSIK PASA CALLE

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La saison Klassik des Ostals et de Compagnie Épicurieuse propose avec Pasa Calle un voyage musical entre Méditerranée, jazz et musiques du monde

La Compagnie Épicurieuse et Les Ostals présentent la saison Klassik qui mêlent musique classique, théâtre et expériences.

La Compagnie Epicurieuse, fondée par Maud le Bourdonnec et Michaël Seigle à Béziers, créé des spectacles musicaux immersifs où se mélangent recherche de l’excellence, volonté de briser les lignes et sens de l’humour. Les Ostals, jolies maisons d’histoires de Béziers, se font un plaisir d’accueillir ces créateurs joyeux et ambitieux qui inventent demain.

Pasa Calle est un voyage onirique des rivages de la Méditerranée vers le Nouveau Monde. Curieux, entremêlant les époques et les styles, les musiciens réunissent les musiques anciennes ou contemporaines, s’inspirent du jazz et de l’improvisation, ou encore des musiques traditionnelles d’origines diverses pour une traversée unique en son genre.

Distribution Duo Hors des Sentiers Battus avec Marion Picot, violoncelle et Jean-Baptiste Morel, contrebasse .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

The Klassik season of Les Ostals and Compagnie Épicurieuse offers Pasa Calle a musical journey through the Mediterranean, jazz and world music

L’événement CONCERT KLASSIK PASA CALLE Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34