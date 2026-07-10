Concert klezmer Grass Mat Project Le Rohic Pluméliau-Bieuzy
jeudi 27 août 2026 · Le Rohic · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Concert klezmer Grass Mat Project
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Grass’ Mat Project c’est de la musique Klezmer (traditionnel yiddish) et des pays de l’est, le tout arrangé à la sauce lorientaise ! Porté par une clarinette décapante et un accordéon des Carpates, le Grass’Mat Project
va vous faire voyager dans ces contrées lointaines de Birobidjan jusqu’ aux Balkans, sur des rythmes swingants et galopants.
Entrée gratuite à 17h45. .
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10
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English :
L’événement Concert klezmer Grass Mat Project Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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