Concert klezmer Grass Mat Project Le Rohic Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Concert klezmer Grass Mat Project

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Grass’ Mat Project c’est de la musique Klezmer (traditionnel yiddish) et des pays de l’est, le tout arrangé à la sauce lorientaise ! Porté par une clarinette décapante et un accordéon des Carpates, le Grass’Mat Project

va vous faire voyager dans ces contrées lointaines de Birobidjan jusqu’ aux Balkans, sur des rythmes swingants et galopants.

Entrée gratuite à 17h45. .

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10

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English :

L’événement Concert klezmer Grass Mat Project Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté