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AGENDA · Pluméliau-Bieuzy

Concert klezmer Grass Mat Project Le Rohic Pluméliau-Bieuzy

jeudi 27 août 2026 · Le Rohic · Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Rohic
Adresse
La Balade du Père Nicolas
Ville
56930 Pluméliau-Bieuzy
Département
Morbihan
Tarif

Pluméliau-Bieuzy

Concert klezmer Grass Mat Project

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Grass’ Mat Project c’est de la musique Klezmer (traditionnel yiddish) et des pays de l’est, le tout arrangé à la sauce lorientaise ! Porté par une clarinette décapante et un accordéon des Carpates, le Grass’Mat Project
va vous faire voyager dans ces contrées lointaines de Birobidjan jusqu’ aux Balkans, sur des rythmes swingants et galopants.
Entrée gratuite à 17h45.   .

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10 

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English :

L’événement Concert klezmer Grass Mat Project Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté

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