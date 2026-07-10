Concert musique bretonne JLP Kervinio Le Paih Le Rohic Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Concert musique bretonne JLP Kervinio Le Paih

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Evan (violon) et Maël (accordéon bisonore) se sont rencontrés il y a bientôt 30 ans au cercle celtique de Melrand. Ils forment ainsi le duo KLP dans lequel ils abordent un répertoire traditionnel breton, ancré

au terroir, mais non sans quelques arrangements, toujours au service de l’énergie de la danse.

Entrée gratuite à 17h45. .

Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10

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English :

L’événement Concert musique bretonne JLP Kervinio Le Paih Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté