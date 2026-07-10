Concert musique bretonne JLP Kervinio Le Paih Le Rohic Pluméliau-Bieuzy
jeudi 20 août 2026 · Le Rohic · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Concert musique bretonne JLP Kervinio Le Paih
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Evan (violon) et Maël (accordéon bisonore) se sont rencontrés il y a bientôt 30 ans au cercle celtique de Melrand. Ils forment ainsi le duo KLP dans lequel ils abordent un répertoire traditionnel breton, ancré
au terroir, mais non sans quelques arrangements, toujours au service de l’énergie de la danse.
Entrée gratuite à 17h45. .
Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10
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English :
L’événement Concert musique bretonne JLP Kervinio Le Paih Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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