Dans la peau d’un scientifique dans la Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy
mercredi 26 août 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Dans la peau d’un scientifique dans la Lande du Crano
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Devenez apprenti naturaliste le temps d’une animation. Participez à de véritables protocoles scientifiques sur les oiseaux, les reptiles et les plantes. Observez, identifiez et
collectez des données comme les chercheurs de terrain.
De 14h à 16h À partir de 7 ans. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature. .
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Dans la peau d’un scientifique dans la Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté
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