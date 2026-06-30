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AGENDA · Pluméliau-Bieuzy

Impression végétale dans la Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy

lundi 17 août 2026 · Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lande du Crano
Ville
56310 Pluméliau-Bieuzy
Département
Morbihan
Tarif

Pluméliau-Bieuzy

Impression végétale dans la Lande du Crano

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-17 16:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Découvrez les plantes de la lande et apprenez à les reconnaître. Initiez-vous à différentes techniques d’impression végétale et repartez avec votre propre création inspirée de la
nature.
De 14h à 16h À partir de 6 ans. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature.   .

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96 

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English :

L’événement Impression végétale dans la Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAUD Communauté

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