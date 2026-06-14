Les petites échappées Tous à la mare Pluméliau-Bieuzy mardi 18 août 2026.

Pluméliau-Bieuzy

Les petites échappées Tous à la mare

Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Grâce à une pêche à l’épuisette, découvrez les invertébrés aquatiques et leur écosystème. Prenez le temps de les observer, de les identifier afin de connaître leurs secrets. Avec Valika Le Boutouiller Centre Bretagne Nature.

À partir de 4 ans.

À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les petites échappées Tous à la mare Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté