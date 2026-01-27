Concert L2B Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Concert L2B

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-10 20:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

L2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié. Dès leur premier morceau Guette le flow enregistré à seulement 12 ans en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne attisent la curiosité du public rap et accumulent rapidement des millions de vues. Par la suite, ils continuent à faire évoluer leur univers aux côtés des plus talentueux, et collaborent avec des artistes de renom SDM, Koba LaD, Franglish … C’est avec persévérance et professionnalisme qu’ils ont déjà décroché leur premier disque de platine et rempli quatre salles de concert parisiennes à chaque fois SOLD-OUT.Tout public

55 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

L2B is a trio of childhood friends, IDS, KLN and D2, who quickly developed their trio beyond a simple friendship. Right from their first track Guette le flow recorded at just 12 years old in 2017, the three pals from Champigny-sur-Marne aroused the curiosity of the rap public and quickly racked up millions of views. Thereafter, they continue to develop their universe alongside the most talented, and collaborate with renowned artists: SDM, Koba LaD, Franglish? With perseverance and professionalism, they have already achieved their first platinum disc and sold out four Parisian concert halls.

L’événement Concert L2B Amnéville a été mis à jour le 2026-01-27 par DESTINATION AMNEVILLE