Concert | La Belle Roulotte Reilhac Mazeyrat-d’Allier
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
2026-08-15
Concert avec Quinta feira (musique traditionnel portugaise, brésilienne, grecque) avec repas unique Tajines végé ou viande.
Reilhac La Belle Roulotte Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 45 68 76 nina4301@hotmail.fr
English :
Concert with Quinta feira (traditional Portuguese, Brazilian and Greek music) with a unique meal: vegetarian or meat tajines.
