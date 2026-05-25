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Concert – La BO du duo Seb & Nico Médiathèque James Baldwin Paris

Concert – La BO du duo Seb & Nico Médiathèque James Baldwin Paris

Concert – La BO du duo Seb & Nico Médiathèque James Baldwin Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque James Baldwin

Adresse : 10 Bis rue Henri Ribière

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre - Lieu à définir en fonction de la météo</p>

Action ! Pour célébrer la fête du cinéma à la médiathèque, le duo de guitaristes Sébastien Pelegrin et Nicolas Cochard, avec leur invitée Claire Béard au chant proposent une bande originale réunissant classiques et pépites du grand écran.

En tête d’affiche, une séquence Pirates des Caraïbes pour deux guitares conçue pour ce concert. Mais aussi des envolées vocales jazzy (Michel Legrand, Marilyn Monroe…), des escapades en Méditerranée au son de la mandoline (Pinocchio, Le Parrain…) ou encore un soupçon de western spaghetti et une mission avec l’agent 007.

Le duo Seb & Nico est né en 2018 à Paris. Il conjugue les techniques de la guitare classique avec des découvertes musicales de tous horizons.

Écoutez leur Soundcloud ici : https://soundcloud.com/duosebetnico

Consultez leur Facebook ici : https://www.facebook.com/duosebetnico

Une heure de musiques de films arrangées pour guitare, voix et mandoline.
Le samedi 27 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Entrée libre – Lieu à définir en fonction de la météo

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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