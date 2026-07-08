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Concert La Carte de Tendre par l’ensemble Le Damier Le Pavillon de la Sirène Paris

vendredi 26 février 2027 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Concert La Carte de Tendre par l’ensemble Le Damier Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 26 février 2027
Fin
vendredi 26 février 2027
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>12€ tarif plein, 8€ tarif, 5€ -12 ans<br><br></p>

Inspiré de la célèbre carte galante du XVIIe siècle, ce concert interactif redonne vie au « jeu de l’oie » sentimental de la préciosité. De la rencontre à la tendresse, chaque étape du parcours amoureux trouve son écho dans la musique baroque et ses affects. L’ensemble Le Damier convie le public à une soirée mondaine imaginaire où l’on suit, avec humour et émotion, les détours du cœur entre sincérité, badinage et reconnaissance.

Inspiré des cartes galantes du XVIIe siècl Le Damier fait revivre un parcours amoureux, de la rencontre à la tendresse. Dans une soirée mondaine imaginaire, humour et émotions se mêlent aux affects de la musique baroque.
Le vendredi 26 février 2027
de 20h00 à 21h00
payant

12€ tarif plein, 8€ tarif, 5€ -12 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-26T21:00:00+01:00
fin : 2027-02-26T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-26T20:00:00+02:00_2027-02-26T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/la-carte-de-tendre +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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