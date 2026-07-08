Concert La Carte de Tendre par l’ensemble Le Damier Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Inspiré de la célèbre carte galante du XVIIe siècle, ce concert interactif redonne vie au « jeu de l’oie » sentimental de la préciosité. De la rencontre à la tendresse, chaque étape du parcours amoureux trouve son écho dans la musique baroque et ses affects. L’ensemble Le Damier convie le public à une soirée mondaine imaginaire où l’on suit, avec humour et émotion, les détours du cœur entre sincérité, badinage et reconnaissance.

Inspiré des cartes galantes du XVIIe siècl Le Damier fait revivre un parcours amoureux, de la rencontre à la tendresse. Dans une soirée mondaine imaginaire, humour et émotions se mêlent aux affects de la musique baroque.

Le vendredi 26 février 2027

de 20h00 à 21h00

payant

12€ tarif plein, 8€ tarif, 5€ -12 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-26T21:00:00+01:00

fin : 2027-02-26T22:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-26T20:00:00+02:00_2027-02-26T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/la-carte-de-tendre +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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